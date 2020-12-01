尋求重返NBA的林書豪1日在IG發文，貼了一張練球時氣喘吁吁的照片，寫道：「你必須比其他人、其他球隊追求更多。」「別想太多，對手與球季來來去去，但在人生這段旅程，你最大的敵人永遠是你自己！一旦陷入舒適就完了，絕不要停止努力，永不要停止渴望！」

上月21日NBA打開自由市場時，豪哥也貼文寫道：「你們聽過這些人嗎？Shammua, Shaphat... 沒聽過，他們是10個看過應許之地的探子，但他們不相信。我們只記得迦勒和約書亞，因為他們有信仰。我們記得彼得，因為只有他敢下船走在水面上。祈禱與信仰結合的強大力量足以把自然化為超自然。缺乏信仰就絕不可能取悅神。」

林書豪引用聖經的故事，迦勒和約書亞都堅信上帝，最後12位探子僅有他們得以進入應許之地。彼得遇到船難時，只有他相信耶穌，下船並且在海面上行走。美媒ClutchPoints還特地到這篇文章去鼓勵他「我們需要林來瘋重返NBA。」

這次的貼文距離自由市場開放大約10天，並且本月2日NBA球隊就要開始季前訓練營。此時豪哥還未找到新東家，球迷其實也不知他怎麼打算，只好鼓勵他繼續奮鬥。

(中時新聞網)