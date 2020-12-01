凱擘大寬頻、台灣大寬頻推出智慧好禮3選1優惠，凡新申辦120M(含)以上光纖上網指定方案，即可自由選擇Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、或Uniigym體感健身課程一年。網路門市祭出雙12年終慶好康，12月底前新申辦200M(含)以上光纖上網指定方案，立即把Google Nest Mini智慧音箱、momo幣2,000元帶回家，還有機會加碼抽中momo幣10,000元！

凱擘表示，Google Nest Mini中文化智慧音箱不受空間限制、無須手動操作，只要透過喚醒詞「Ok Google！」即可以語音詢問天氣或新聞，還能播放音樂及YouTube影音，智慧聲控生活大小事。

Mesh WiFi子機能夠有效延伸無線網路收訊範圍，特別適用於大坪數或多樓層住家的用戶，在家中任何角落都能自在享受零死角、高品質的無線上網服務；11月新上架的Uniigym提供近千堂體感健身課程，涵蓋瑜珈、街舞、有氧運動等適合一家大小的健身項目，所有課程皆採隨點隨播無須下載，全家人在客廳就能一起運動。

新申辦120M(含)以上光纖上網方案，月付699元起就能免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器、送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品2年看到飽，再享Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、Uniigym體感健身課程好禮3選1，選擇Uniigym的用戶，還加碼送高畫質網路攝影機；若申辦含數位有線電視之光纖上網方案，再免費送HBO GO 3個月，為全家人打造全新智慧生活體驗。

沒搶到雙11優惠不要緊，新申辦200M(含)以上光纖上網指定方案，每月只要749元起，免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，不僅能隨時觀賞myVideo、LINE TV、HBO GO、KKTV等眾多熱門OTT精采影音內容，還能以語音指令調整電視音量、轉換頻道或搜尋喜歡的節目，再把生活小幫手Google Nest Mini智慧音箱帶回家。

凱擘大寬頻、台灣大寬頻以優質服務經驗，提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。全方位數位家庭娛樂，一次滿足全家歡樂需求。

(中時 )