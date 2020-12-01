台灣奧迪持續拓展銷通路佈局，攜手旗下經銷夥伴奧迪豐仕汽車，前進台北市都會精華地帶建置嶄新據點，Audi 大安展示中心即日起啟動試營運，其不僅擁有便捷的地理位置優勢，全新Audi 大安展示中心更為全台首座「Audi 都市概念展間」，強調以更貼近消費者需求的設計理念和創新服務，為顧客帶來嶄新賞車體驗。

台灣奧迪近年來依循在地化產品策略，導入一系列更接地氣、也更能滿足消費者購車需求的Audi 休旅車家族產品，除了新世代車款深獲市場好評外，更以創新思維擘劃通路發展的規劃佈局，推出「Audi 都市概念展間」，跳脫以往汽車展示中心的刻板框架，以顧客需求為優先的出發點，同時因應城市區域地狹人稠、都會區展間面臨許多受限情況下所發展出的服務型態；未來也可靈活因應不同城市的景觀人文特色與功能性，提供都會區經銷據點的建置規劃一個最佳解決方案。

全新Audi 大安展示中心正是首座以此概念打造的都市概念展間，透過更具彈性的空間延伸規劃與運用，如取消固定式的硬體設備，不僅跳脫既有展間陳列的框架，也能靈活調整展示空間的格局陳設，輕鬆將標準的車輛展區進行轉換提供其他活動之用。此外展間正門口還擁有獨一無二的公共區域，可視使用需求彈性擴充成戶外展覽空間，讓消費者能更貼近Audi 產品，如同欣賞精細的裝置藝術。

此外展間內部採用木色地磚，搭配特殊的天花板設計和高質感傢俱，營造出明亮寬闊的視覺感受，至於獨立的洽談室則讓顧客在購車過程中擁有充分隱私同時不受干擾，而位於地下室的專屬交車空間，也以黑色為基調的鏡面玻璃牆鋪陳出Studio工作室概念，讓顧客在交車時也能享有如同高級精品店般的私密性和舒適氛圍。

「Audi 都市概念展間」提供的創新服務，也讓廣大都會區車主享受更多便利性和尊榮禮遇，Audi大安展示中心首創「Home delivery留車保養專送服務」，Audi車主完成預約保養後只需將車輛開至展示中心或指定取車點，便會由專人往返代駕至服務廠進行保養，待完成後再送回大安展間交車給顧客，不僅節省交通往返和等待作業的寶貴時間，也讓顧客的行程安排更具彈性，每一處細節背後都是用心款待的貼心考量。

此外為強化顧客賞車時的互動與服務體驗，「Audi 都市概念展間」在車輛展示與銷售端和數位化緊密連結，Audi 大安展示中心也是全台第一個設置大型屏幕牆，並融入更多數位化展示元素的據點，透過大螢幕上的動態影片播映及數位工具輔助，讓顧客能夠對於不同的產品組合、車輛規格介紹、配備選擇、選用配件及原廠精品選購等資訊一目瞭然。

全新Audi 大安展示中心即日起啟動試營運，奧迪豐仕汽車亦於試營運期間提供多項限量好禮，消費者凡於Audi大安展示中心賞車且留下資料，即可獲得Audi 環保袋乙個；另Audi 車主於11月30日至12月31日止，前往大安展間體驗「Home delivery留車保養專送服務」，愛車送至北投服務廠後，凡消費即可獲得「Audi 原廠精品三選一」來店禮，另如消費滿4千元即贈送2瓶機油抵用券，車主可彈性選擇當日或擇日使用，敬邀Audi 車主前往全新據點賞車及體驗新保養專送服務。

(中時 )