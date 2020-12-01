人與人相處時很常會從對方的外表、神情來判斷他的性格和心情，但如果是擅長隱藏真正想法的人，用這個方法就完全沒用了。星座運勢網站「星座巫師」分享以下3個星座特別會偽裝自己，他們看起來老實無害，但是一旦惹怒他，他的反擊也特別的狠，令人措手不及！

▍1.雙魚座

一般人總覺得雙魚座是個溫柔、與世無爭的星座，其實他們只是看起來老實無害，內心則是非常強大又擅於耍心機。平時雙魚只是選擇不去計較、不主動傷害別人，但如果有人惹怒他們，將遭受到難以承受的反擊，一般人完全不是他的對手。

▍2.水瓶座

水瓶座平常看起來就是一個好好先生、好好小姐，就算稍微欺負他好像也沒關係，他也不會擺臭臉。其實這是因為水瓶座很懶，只要不碰到他的底線，他都懶得生氣，但也因為時常壓抑自己，所以等哪天爆發的時候，場面就會一發不可收拾，讓旁人手足無措。

▍3.摩羯座

摩羯座本來就是一個擅長隱藏自己真實情緒的星座，也因此旁人很難從外表真正的了解他。摩羯座常常在壓抑和控制自己的情緒，看起來好像很溫和，但只要惹火他們，就會感受到令人害怕的氣氛，畢竟一個原先總是保持理智的人突然變得暴躁，無論是誰都會嚇到！

(中時新聞網)