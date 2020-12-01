「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」首度推出聯名食品，包括：點心麵、爆米花及台塩海洋鹼性離子水，即日起依商品類別，同步於高鐵列車推車、車站內7-ELEVEN門市、自動販賣機及momo購物網販售；同時，高鐵會員更可透過TGo「點數365」平台兌換上述聯名商品，兌換點數累計滿500點，還有機會獲贈7-ELEVEN茶葉蛋。

此外，於2021全年參加「高鐵假期」行程的每位旅客也可獲贈高鐵聯名水提貨卡，趁現在讓P助與粉紅兔兔陪伴您，「好吃・好玩・遊台灣」。而第一、二波「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」商品目前都仍在持續熱銷中，歡迎卡娜粉至台灣高鐵列車、車站及合作網購通路選購，將超萌的高鐵造型P助與粉紅兔兔帶回家。

台灣高鐵公司表示，深受旅客及粉絲喜愛的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品持續發揮強大品牌力加乘效果，帶動商品熱銷；這次希望透過加入更貼近旅客生活的零食飲品系列，再度提升消費者的「心佔率」；同時，台灣高鐵商務車廂自2017年起提供台塩海洋鹼性離子水，其優異的水質及適中的瓶身尺寸廣受好評，本次聯名瓶裝水即選擇相同款式，加入「卡娜赫拉的小動物」主題元素，並開放列車推車及站內超商通路販售，可望締造銷售佳績。

繼前兩波推出旅行實用商品後，P助列車長與粉紅兔兔服勤員這次帶來食品飲料系列，以輕巧便攜為概念，外出旅遊解饞少負擔。高鐵聯名瓶裝水則選用420ml的小容量設計，不僅P助與粉紅兔兔躍上包裝，同步改用透明瓶身搭配粉紅色瓶蓋更具一致風格；水質部分則沿用台塩海洋鹼性離子水，較市售礦泉水分子團更小，並具微量礦物質，好吸收、更健康。此外，凡即日起購買2021年出發的高鐵假期行程，該次行程中每名旅客均可獲得高鐵聯名水提貨卡乙張，於2021／12／31前可於高鐵站內7-ELEVEN門市兌換，數量有限，換完為止，喝好水玩台灣，行程更盡興。

粉紅兔兔也愛吃！點心麵選用日本食品大廠優雅食的星太郎點心麵，萬年不敗款的雞汁風味，香濃口味與酥脆口感堆疊出豐富層次；採用五連包方式，每包設計不同圖樣，P助與粉紅兔兔各種逗趣互動一次滿足，方便攜帶的小巧包裝，是嘴饞時的最好選擇！至於圓滾滾造型的高鐵聯名爆米花，口感鬆脆，共有二種口味，其中焦糖口味以香甜不膩的奶油焦糖滿滿包覆爆米花，每一口都可享受香脆甜蜜口感；起司口味以濃郁巧達起司爆米花裹上薄脆糖衣，甜鹹交融、爽脆順口，多層次口感好吃到無法停手！

台灣高鐵公司表示，即日起高鐵TGo會員也可透過「點數365」平台兌換台塩海洋鹼性離子水、點心麵及二種口味的爆米花。配合聯名商品的新品上市，更特別推出TGo會員獨享優惠！即日起至2021／1／7(含)，凡TGo會員憑點數兌換本次卡娜赫拉的小動物聯名系列商品，前1000名累計滿500點的會員可獲得7-ELEVEN茶葉蛋，趕快用TGo點數把P助與粉紅兔兔帶回家。

(中時 )