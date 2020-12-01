台灣捷豹路虎Jaguar Land Rover Taiwan繼2019年盛大發表次世代Jaguar I-PACE純電跑旅，再宣佈與台灣充電設備領導品牌Noodoe (拓連科技) 合作，即日起提供既有與未來Jaguar I-PACE車主免費享有一年Noodoe全台環島充電網之會員資格，讓車主除了家用、經銷據點與公共充電外，只需一張會員充電卡即可擁有一年免費使用Noodoe全台超過一百座的充電設施新選項，藉由Noodoe成熟的軟硬體設備挹注，為台灣捷豹路虎多元的充電網絡佈局開創全新里程碑。

此次台灣捷豹路虎與Noodoe合作，汲取Noodoe在美國市場運營的成功經驗和其在台與日俱增的充電據點，加上旗下Noodoe EV OS系統，完美整合負載平衡技術與雲端控管技術，讓車主從打開手機APP找尋充電據點至抵達充電樁完成充電設定，皆可愜意規劃行程輕鬆完成操作。

此舉不僅大幅消弭既有車主對於長途旅行的里程焦慮，對於熱愛英倫工藝與嚮往前衛純電運動跑旅Jaguar I-PACE的潛在買家，勢將提升他們對於電動車的信心，而Noodoe充電設施涵蓋全台，針對飯店、知名景點縝密的充電樁佈局，將帶給車主更豐富的愉悅旅程和便利性。

在未來電動車世界，車廠與充電設施有著密不可分的相互依存關係。台灣捷豹路虎除了提供Jaguar I-PACE車主享有Noodoe全台充電設施一年免費充電外，亦提供行前預約即可免費使用全台經銷據點的DC直流／AC 交流充電設備，與購車即贈送家用壁掛式充電器。未來也將積極與第三方合作，提供車主更多便利的充電設施解決方案，讓更多車迷自信購入承襲Formula E賽車的Jaguar I-PACE，賦予無虞的純電移動生活。

(中時 )