網路一則傳言指出，「洋蔥不能和魚、蝦、海帶、蜂蜜一起吃，否則會消化不良，並且容易導致結石甚至眼睛失明。」不過洋蔥是餐桌上相當常見的百搭食材，這個說法讓人擔心。對此，營養師說，洋蔥含草酸，魚蝦富含蛋白質，在學理上，草酸的確會干擾蛋白質的消化吸收，但只要錯開食用時機，就能減輕腸胃負荷。

含草酸食材 比你想得多

衛生福利部臺北醫院營養科主任李佩霓指出，洋蔥為低草酸食物，正常飲食狀況下，並不會攝取大量洋蔥，「一般民眾不會一餐吃八顆洋蔥、連吃一個月。」尤其在搭配海鮮等蛋白質時，洋蔥通常都是點綴的配菜，對於蛋白質的吸收消化不會構成太大影響。

不過營養師提醒，草酸其實普遍存在於食物中，除了洋蔥之外，茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、甜菜、蘆筍、杏仁及腰果等也都含有草酸。所以與富含蛋白質的食物，如：海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等，若同時與含有草酸的食物一起食用，的確易讓腸胃不適，甚至會引發腸絞痛，但並不是會產生毒素。建議民眾可以分開食用，減輕腸胃負荷。

草酸導致結石？體質更是主因

李佩霓主任也提醒，形成結石的原因有許多因素，雖然結石成分中有許多鈣，但是含鈣與含草酸的食物一起食用，並不是造成結石生成的主因，結石有可能是個人體質或遺傳等原因造成。網傳洋蔥，跟魚、蝦或搭配海帶一起吃易生結石或引發失明，是不正確的說法。

(中時新聞網)