行政院今天表示，中選會前委員周志宏經總統特任為銓敘部部長，依中選會組織法第3條規定，委員出缺時，行政院長應於3個月內（2020年12月1日前）辦理提名作業，繼任委員的任期至原任期屆滿之日止。行政院已將提名人選陳恩民1人名單函送立法院審查。

政院表示，陳恩民現年54歲，東吳大學法律學系畢業、國立交通大學管理學院管理科學學程碩士，現任建德法律事務所合夥律師。

政院指出，本次中選會委員的提名，經本院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才；被提名人陳恩民現任律師職務，具有民、刑事訴訟法、選罷法規、法律扶助業務等專長，學經歷俱優，本次提名任期至110年11月3日止，符合中選會組織法規定。

政院表示，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

(中時 )