為推動服務業節能及提升能源使用效率，經濟部能源局1日於舉辦今年「榮耀節能 源源不絕-服務業節約能源聯合成果發表會」，能源管理系統成果豐碩，累積節電率平均高達11.7%，約節省1.77億度電。

能源局表示，為協助全國約120萬家服務業用戶深化節約能源，委託專業輔導團隊提供務實的能源流向評估、設備及系統運轉效率量測等節能技術輔導，並結合節能改善補助的誘因，促進用戶積極投入節能，同時也協助用戶建立ISO 50001能源管理制度，將節約能源內化為企業永續發展的量能。

能源局與輔導團隊提供一系列教育訓練、技術培訓及複製成功案例下，包含五大服務業與電影業等20家集團企業總部，以實際行動響應節能政策及展現決心，逐步推廣至所轄176個分公司或營業據點。原設定2至3年節電率2到5％目標，實際執行成果之累積節電率平均高達11.7%，約節省1億7,798萬度電、相當於節省5億2,533萬元。

(工商 )