疫情指揮中心1日公布，國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓、印尼、英國及白俄羅斯移入。

其中，自英返台的本國籍30多歲男性，發言人莊人祥指出，長期在英國工作，10月26日出現全身倦怠、流鼻水及鼻塞情形，因症狀未改善，10月28日在英國當地就醫，經檢驗確診新冠肺炎，後續依當地規定自我隔離10天，隔離期間出現嗅味覺喪失情形。

莊人祥指出，個案11月7日隔離期滿後症狀緩解，11月28日返國，入境時無症狀，並主動告知曾確診新冠肺炎，於機場進行採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

莊人祥表示，自菲律賓入境的是20多歲菲律賓籍男性，11月16日來台工作，集中檢疫期間，於11月27日出現流鼻水情形，11月29日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案發病前2日為檢疫期間，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

莊人祥指出，來自印尼的是30多歲印尼籍女性，11月28日來台工作，入境時主動通報自11月21日起有頭暈症狀，僅自行服藥未就醫，經檢疫人員評估後安排於機場採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共65人，其中44人為前後二排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

最後是，白俄羅斯籍40多歲男性，持有我國居留證，10月中旬返回母國探親，11月13日再次來台工作，入境迄今無疑似症狀。個案檢疫期滿後，於11月30日由公司安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診。已掌握個案接觸者共11人，均為醫護人員，其中1人與個案接觸時因僅佩戴口罩及手套，列居家隔離，其餘10人未與個案直接接觸，或有適當防護裝備，列自主健康管理。

(工商 )