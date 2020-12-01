KKTV獨家跟播的日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，播出後在日本、台灣都炸出滿滿好評！除了 榮登日本媒體 Oricon 「秋季日劇滿意榜」冠軍、Modelpress 讀者票選「秋季最令人上癮電視劇」第一名外，根據網路溫度計調查，該劇也超越經典續篇《半澤直樹》，成為目前台灣網路聲量第一名的日劇。

不只如此，《如果30歲還是處男，似乎就能成 為魔法師》已經連續5周拿下KKTV全站熱播冠軍，還創下了高重播率的奇特紀錄，前 三集平均重播2遍，第四、五集平均重播3遍，隨著劇情進入高潮，兩人感情關鍵轉折 的第六、七集用戶更平均重播超過4遍以上，快節奏不拖沓的劇情，讓用戶一看再看。《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》台灣由KKTV獨家跟播，每週五凌晨 01:00準時更新。

KKTV獨播日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》町田啟太因為玩國王遊戲，被指定親赤楚衛二。（KKTV提供）

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》日前播出第8集，主角安達清與黑澤優 一終於互表心意，開始了第一次約會。主演本劇的赤楚衛二與町田啟太在第8集播出前 於IG合體直播，提到該集兩人感情進入新篇章，連拍攝時的氛圍都變得很不一樣！聊 到當的看點時，說到有個連導演都異常期待，讓町田啟太感到壓力的一場戲，請觀眾 們務必在觀賞第8集時，一起猜猜是哪一幕。

該劇也讓兩人一躍成為新一代男神，町田啟太2019年發行的寫真書再度熱賣，一度登 網路書店寫真集排行榜的單日冠軍，赤楚衛二也於11月推出自己首部寫真書，還沒開 賣就宣布再版，光是替書簽名就簽了6個小時。直播中町田關心他的新書時，赤楚還不 忘「放閃」，笑說：「(在書店裡)想放在町田先生的寫真集旁邊！」甜蜜互動讓網友 尖叫不已！

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