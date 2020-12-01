雇主性侵女性外籍勞工的案件時有所聞，但近日香港一名女雇主遭遇「外傭困擾」，引發熱烈討論。該女雇主家中外傭晚上洗完澡後，會穿著「蕾絲性感睡袍滿屋跑」，女雇主表示家中有男性，請她加件外套，但外傭竟回「好熱」予以拒絕。

2018年監察委員王美玉曾提出一份調查報告，報告指出，在台灣的外籍勞工已逾67萬6000餘人，統計顯示自101年至107年2月通報外籍勞工遭受性侵害案件人數計633人，每年在台女性勞工發生百餘起遭性侵害的通報案件，其中7成以上屬家庭看護工通報被害，近6成屬上司與下屬關係。

但近日有網友在臉書私人社團《外傭雇主必看新聞訊息》發文，指一名女性友人向她表示，家中外傭最近買了幾件「性感蕾絲睡袍」，晚上洗完澡之後，便會穿著睡袍在家中晃來晃去。

因女友人老公也在家，變要求外傭進出客廳要加件外套，豈料竟遭外傭以「好熱」拒絕。之後雙方繼續討論這個問題，外傭以晚間10點下班之後是「私人時間」，再度拒絕女雇主加外套的要求。

最後該名女雇主決定，除了外傭房間和廁所外，全屋裝設監視錄影，保障全家人。這則發文引發熱議，有香港網友表示，「乾脆直接問女傭是不是想穿給先生看？」，還有人分享，自己的前女傭，見有男客來家中，立刻回房換上白色蕾絲襯衫且裡面沒穿內衣」。

馬來西亞《中國報》報導這則訊息，馬來西亞網友也議論紛紛：「慾火焚身，熱死了還穿外套，呵呵呵」、「這叫做拋磚引玉」、「應該是要勾引男主人。

(中時新聞網)