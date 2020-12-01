全國語文競賽11月28日起至30日在南投縣盛大舉行，分為國語、閩南語、客語及原住語4大語別，項目包括朗讀、演說、字音字形、寫字、作文及情境演說，開放學生、教師及社會人士參加，台中170位參賽者共79人榮獲特優，獲獎比例全國最優。

台中市教育局指出，全國語文競賽自去年起規定，凡於賽事中奪下特優者即不得再參加同一組競賽，因此今年吸引許多新秀參加，如台中女中老師陳鈺玟參加國語演說、大道國中老師許慧珍參加作文、文心國小老師林育如參加寫字、賴厝國小老師楊雅斐參加閩南語字音字形等，首次叩關全國決賽即拿下特優佳績。

全國語文競賽台中勇奪79座特優，獲獎比例全國最優。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

此外，競賽也吸引校長投入參賽，光正國中校長張祥宜去年參加國語字音字形項目，今年再接再厲重披戰袍，拿下社會組國語字音字形特優。

學生組中，台中二中學生魏宗仁自國小即開始參加語文競賽，終於在這次比賽獲得特優，在面臨大考壓力下仍兼顧課業與訓練，成功抱回獎座，指導老師童惠湘獲知後感動落淚。

教育局長楊振昇肯定各校深耕語文基礎教育，不論是族語課程、閱讀推廣活動、辯論比賽、書法教育等，以多元面向提升孩子及老師的語文內涵，期許未來台中語文教育更加發光發亮。

(中時 )