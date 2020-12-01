台北市率全國之先，規畫都會型空氣品質維護區，環保局1日公告自明年元旦起，進入3座轉運站、6處觀光景點，柴油車應具有效優級自主管理標章，機車須完成定期檢測，1個月輔導期後，預計明年2月起開罰，可處500元至2000元罰鍰，預估每年可消減27.3噸PM2.5。

北市為政經、觀光中心，市府參考巴黎推動車輛分級制度管制經驗，把市府、台北和南港轉運站，及陽明山公園、故宮、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠與台北101大樓觀光景點等3站6處，列入第一期空氣品質維護區。

環保局長劉銘龍表示，北市PM2.5從2014年平均19.6微克／立方公尺，降至去年13微克／立方公尺，今年應該差不多，但空品好還要更好，跨出第一步規畫空品維護區，另因為WHO公告柴油車排放廢氣是一級致癌物，所以鎖定柴油車管制。

他指出，每年約有224萬輛次車輛進出3站6處，明年1月1日起，未取得優級自主管理標章、3年以上未每年定檢的柴油大客車和大小貨車，與未定檢機車進入空品維護區，將先稽查勸導，自2月1日開始，將取締告發違規車輛，首次罰鍰機車500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元。

環保局空噪科長楊梅華進一步說明，北市車輛密度約全國平均值10倍，柴油車排放PM2.5是汽油車的19倍，氮氧化物也是汽油車的53倍，3站6處採全天候車牌辨識系統取締進出站體、停車場車輛，第二階段將先選擇醫療院所、學校試辦。

(中時 )