忍痛砸近9億 美要廢了重殘兩棲攻擊艦「好人理查」號

兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）7月發生爆炸，又遭大火焚身超過4天，約60%毀損，傷勢慘重。如今美國海軍決定，為了顧及成本效益，不打算修復這艘黃蜂級（Wasp-class）兩棲突擊艦，或是移作他用。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）和《戰區》（The War Zone）網11月30日報導，美國海軍區域維護中心司令（Navy Regional Maintenance Center, CNRMC）司令佛哈吉（Eric H. Ver Hage）說，要徹底修復「好人理查」號，讓它恢復原有的戰力，需要花5—7年，花費約25—30億美元（約713—856億台幣）。

而將它改裝移作他用，如作為醫療船等，大概需要7年，並耗資10億美元（約285億台幣）。至於將它拆除，讓它除役，只需要約9個月，並花費3000萬美元（近9億台幣）。

佛哈吉說，如果要徹底修復，包括桅杆，飛行甲板和甲板下的許多設備在內，艦上約有60%的地方都需要汰換。而海軍官員及業界專家經過研究後，認為可能影響亟需花錢的優先項目，根本不值得。「好人理查」號很可能會在聖地牙哥除役，而艦上官兵將獲得通知，另外獲得指派。

事實上，它遭人縱火時，美國海軍估計已經花了2.5億美元（約71億台幣），眼看快要完成為期兩年的升級修整，就遭遇這致命重創。儘管美國海軍已決定，要廢了這艘兩棲攻擊艦，但還不能展開行動，因為縱火案調查仍在進行。

(中時新聞網)