瑞士信貸周二宣布，已提名駿懋銀行(Lloyds Banking Group)即將離職的執行長霍塔·歐索裏奧(Horta-Osorio)出任集團下一任董事長，接替任期近十年的羅納(Urs Rohner)董事長職位。

該瑞士第二大銀行在聲明中指出，歐索裏奧將接替羅納，羅納將如同先前宣布的，在法定任期屆滿12年後，於2021年離職。羅納先是擔任集團副董事長，然後自2011年開始董事長職務。

而在此消息的前一日，周一駿懋銀行宣布，匯豐銀行的努姆(Charlie Nunn)將在明年接任駿懋銀行執行長。

在2008年金融風暴期間，歐索裏奧接下駿懋銀行，該行並獲政府解救，駿懋銀行並在2017年重回私人持有。

該葡萄牙籍銀行家在駿懋銀行任期因倡導心理健康議題而獲得讚譽，他隨後在2011年因壓力導致失眠焦慮，而停職兩個月。

歐索裏奧也因高薪，以及駿懋銀行與英國HBOS銀行Reading分行處理一詐欺事件，最後導致六人入獄，而遭到議員批評。

(時報資訊)