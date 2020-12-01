消息人士透露，三星電子可能在明年停產高檔的Galaxy Note系列手機，此舉或許反映出在新冠肺炎疫情衝擊下，市場對高階智慧手機的需求已經急劇降溫。

Galaxy Note以其大螢幕與觸控筆打響知名度，是三星兩大高檔手機系列之一。另一個高階系列是體型較小的Galaxy S，以其最先進的零組件與規格吸引消費者青睞。

三位消息人士透露，目前這家韓國科技巨頭尚無計畫為2021年開發新版的Galaxy Note手機。一名消息來源表示，Galaxy S系列的頂級機型S21將配備觸控筆，而三星新一代可折疊智慧手機也將與觸控筆相容，但觸控筆將分開銷售。另一名消息來源表示，三星通常針對Note系列手機所投注的研發工作，現在已經轉移到其可折疊式手機上。

三星拒絕對此消息發表評論。

研究公司Counterpoint分析師Tom Kang表示，今年三星Note系列手機銷售料將下滑五分之一，跌至800萬支，而S系列手機今年銷量可能減少500萬支，估將不到3000萬支。他並表示今年高階手機需求已經下滑，且許多人不準備買新產品。

三星今年在美國推出Galaxy Note 20，訂價為999美元，與 Galaxy S20相當，而蘋果iPhone 12手機價格自799美元起跳。

三星在2011年推出第一支Note系列手機，成為大螢幕手機的開路先鋒，並助三星在當年首度擠下蘋果，成為全球最大的智慧手機製造商。

(時報資訊)