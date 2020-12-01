醫院加護病房交班時，通常都會交接病人的關鍵家屬名單，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金指出，日前看到交班紀錄上，病患的家屬，有三個兒子後面都註明「將軍」，正當他驚訝這一家人太厲害時，沒想到看完老么的備註後，讓他忍不住大笑。
陳志金在臉書發文表示，在加護病房，他們會交班病人的關鍵家屬，日前看到交班紀錄上面寫著「大兒子(將軍)、二兒子(將軍)、三兒子(將軍)」，看到這裡他心想：「天哪！這一家人到底總共有多少顆星星？」，接著他又看到「四兒子(佳里)」時就笑了出來，原來將軍和佳里都是台南地名。
貼文曝光後引起眾多網友共鳴，紛紛留言「佳里人來報到了」、「以前同事有一個住佳里、一個住水里，兩個人介紹自己時感覺很有趣」、「我媽媽是佳里人，都要跟人家解釋不是住家裡」、「我也以為都是星星」。
還有人笑說「哈哈哈哈 這個好笑」、「陳醫生好幽默」、「看到前面差點漏尿，看到最後一句就噴飯了」、「還好不是軍醫院，不然看到將軍直接嚇死」、「台南還有山上呢」、「高雄還有夢裡」、「台東那邊就有大王了」。
文章來源：Icu醫生陳志金
(中時新聞網)
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