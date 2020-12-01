演藝圈夫妻檔Paul和咪咪在2015年結婚，夫妻育有一對女兒，Paul雖然比咪咪大17歲，小倆口依舊相當甜蜜，不過Paul近日登上節目《小明星大跟班》挑戰夫妻大考驗，當Paul要選出老婆的唇印時，他狂親唇印後又接連選錯，讓唇印的人妻們超尷尬。

Paul和咪咪近日登上節目《小明星大跟班》的「演藝圈人夫爭霸戰！！你真的夠了解你的老婆嗎」單元，挑戰回答老婆的各種問題，Paul接連被問到咪咪的近視度數、最想收到的生日禮物、敏感帶在哪裡等問題。

Paul和咪咪登上節目《小明星大跟班》，接受夫妻大考驗。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

而當Paul選出那個是老婆的唇印時，咪咪先是要老公「好好選」，但Paul卻接連親到在場人妻李新、小龜、白家綺的唇印，不只讓全場人夫發怒，咪咪也直呼：「你真的很誇張耶」。

Paul認不出老婆的唇印，主持人吳宗憲也直呼：「你故意的」，Paul也崩潰求饒：「我不敢看她們」，逗樂全場。

【精華】夫妻考驗竟沒一題答對？Paul親遍在場女生引起公憤！

(中時新聞網)