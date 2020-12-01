非法旅館成為防疫破口？台南市議會國民黨團接獲檢舉，指中西區有2家旅館提供尚未合格的房間作為移工宿舍，私下收容印尼移工來台居家檢疫之用。黨團1日痛批，依規定合格旅館才能作為防疫旅館，如今不合格旅館竟利用移工宿舍的身分，收容剛入境的移工居家檢疫，藉此規避相關局處的檢查及管理，恐將成為防疫破口。

市府衛生局回應指出，目前已查出台南市有2家旅館，分別超收34間、24間房間，其中一家在勞工局尚未同意作為防疫用的移工宿舍之前，即違法提供剛入境的移工入住檢疫；市府觀旅局也說，將針對業者擴大營業部分開罰，並取消防疫旅館的補助資格。

國民黨團書記長王家貞及議員蔡育輝、蔡淑惠、李鎮國、尤榮智、洪玉鳳、許至椿、李中岑、林燕祝等人，今天舉行「不合法旅館變防疫旅館，台南市府包庇？」記者會，觀旅局長郭貞慧、衛生局長許以霖、勞工局長王鑫基、政風處長許志雲均到場參與。

蔡育輝表示，他接獲業者的檢舉，指市區有一家旅館合法申請18間房間作為防疫旅館，但卻將另外34間沒有合法登記的房間，作為移工宿舍提供居家檢疫之用，還被市府於昨天聯合稽查發現。

蔡育輝認為，旅館超收每人1天的住宿費2000元，如果每天違法超收30人，一個月即可多賺180萬元；但市府一年僅針對擴大營業部分開罰15萬元，與災難財相比，簡直「九牛一毛」，難怪業者敢違法營業。

王家貞說，印尼移工有20例感染新冠肺炎讓人心驚膽戰，加上歐美疫情升高年終回國避難者也增加，但國內防疫旅館量與質都不足，現在還有人發國難財，沒申請合格即招客，這樣的防疫破口該如何防堵？尤榮智也強調，市府應徹查不合法的防疫旅館有幾間？沒申請沒核准就不准做為防疫旅館。

蔡淑惠強調，這起檢舉案顯示各局處都知情，但橫向聯繫卻畏首畏尾不敢作為，2020年編列經費350萬元執行稽查，但台南市有幾間不合法旅館？2021年又編418萬元，結果為何又出現這樣的現象？林燕祝認為，市府應調查到底有幾家旅館違法作為防疫旅館，不能一下說2家、一下3家，局處根本沒有建立橫向聯繫。許至椿也認為，程序不符就不能讓移工入住作為防疫之用。

李中岑不滿觀旅局推諉責任，該旅館非法營業已經好一陣子，為何觀旅局、衛生局都不知？是放水還是放縱？李鎮國也表示，既然是防疫旅館，就必須以商業模式規範，才能作為外勞防疫之用。

許以霖表示，目前台南市有21案385床移工宿舍，該旅館尚未合法的34間房間，正在向勞工局申請作為防疫用的移工宿舍，但尚未獲准。

郭貞慧也說，去年曾針對該旅館擴大營業的行為開罰，今年觀旅局正輔導該業者，希望將未合法的34間房間轉為合法，但因昨天再度查到該業者違法擴大營業，另家旅館也有24間房間出現同樣狀況，除將再度開罰外，也將扣除該旅館的防疫補助費134萬元，並取消防疫旅館的補助資格。

市長黃偉哲表示，目前台南市防疫旅館的入住率約7成多，移工宿舍則有3成多，將要求跨局處徹查是否還有類似防疫漏洞。

(中時 )