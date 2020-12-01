2020年帶走了許多我們熟悉的藝人，今年11月不只是高以翔逝世一周年，同時也是小鬼(黃鴻升)的冥誕，馬來西亞一名插畫家Autumn.Ying以此為靈感，讓早已離開大家身邊的藝人高以翔、黃鴻升、劉真、安钧璨、許瑋倫 、大炳在天堂重聚，一行人開心大笑令人鼻酸。

小鬼和高以翔曾經共同演出《天堂來的孩子》，那是高以翔人生中演的第一部戲，也是不少人的青春回憶，曲折精彩的劇情在當時風靡全台，因此Autumn.Ying特別讓2人同框，在同一顆星球上並肩而行，一同開懷大笑，來緬懷這2位令人難以忘懷的全方位藝人，也希望以正面能量鼓勵大家。

而另一張圖，除了高以翔和小鬼2人之外，還多了今年初離世的劉真、和小鬼同樣是11月冥誕的許瑋倫，以及安鈞璨和大炳，6人各自提著行李，準備出發去旅行，他們臉上的笑容令人心酸，同時卻也為他們的重逢感到欣慰，Autumn.Ying也表示：「相信他們在另一個平行時空，一定也正展開一段奇幻的宇宙之旅！」

(中時新聞網)