誇大促銷六合夜市！ 免費辦桌變試喝杯 陳其邁震怒

高市經發局在六合夜市辦理「辦桌免費吃」促銷活動，因「快閃、限量」內容讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，但承辦的六合攤商也有苦水要吐，大嘆甘苦誰能知！

臉書「比特王」粉專接獲一個六合攤商的來信，吐露這次活動不為人知內幕，還有就算有苦水也要吞下去的難過心聲。該名攤商直言，很多人都說這次活動很扯，食材都是攤商自己拿出來的，政府沒有給一分錢，經發局也沒有透過管委會，直接跟他們接洽的。

該名攤商爆料，經發局直接告知，28日要到六合夜市辦活動，希望攤商能贊助，當大家還在考慮時，經發局以辦活動是為了讓六合夜市越來越好為由，還質疑為什麼不出一分力等，大家只好勉為其難同意，因為疫情關係，六合已經沒生意很久了，但為了六合發展，大家也是把能力所及的無私分享。

該名攤商傻眼表示，市政府沒有贊助活動經費，還要他們自掏腰包，但已經沒有生意很久，如果市民來只想免費吃東西，那還擺攤幹嘛？攤商的心酸，有人知道？

經發局後來打電話給攤商，把責任推到活動廠商。該攤商無奈表示，「每次新聞亂報我們又受害，沒有關心事實，反正什麼事都是六合不好就對了，我們也是踏實的擺攤，有苦難言！」

該攤商嘆氣，六合有很多委屈，是大家都不知道也不關心的！且政府每次辦活動都很爛很扯，新聞甚至抹黑六合夜市只想撈油水，「我只是一個想在六合擺攤養家糊口的人罷了，我們真的有苦難言！很感恩韓市長上任之後，幫六合恢復生機，但是因為幾個反韓的人士，造成其他攤商都必須承擔苦果！我們的無奈有誰知道！」

(中時新聞網)