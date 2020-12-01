桃園洽公實名制、戴口罩，勸導無效最高罰1.5萬。(蔡依珍攝)

秋冬防疫專案上路，8大場所強制戴口罩，桃園市長鄭文燦強調涵蓋範圍廣，呼籲市民配合，也希望秋冬不要爆發本土疫情，市府辦公大樓和所屬機關，也明訂洽公實名制和戴口罩，並將加強巡視，勸導不聽將函送衛生局，最高罰1.5萬元。

中央流行疫情指揮中心宣布12月1日起啟動秋冬防疫專案，高標準強化邊境檢疫、社區防疫及醫療應變相關措施，其中社區防疫部分，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應戴口罩。

桃園市政府祕書處長顏子傑表示，桃園市政府因應秋冬防疫專案啟動，延續今年4月1日起市府大樓洽公實名制規定，進入市府須出示身分證或市民卡，未攜帶證件或無證件的洽公民眾，須填寫「桃園市政府健康聲明書」才能進入市政大樓。

自12月1日起，洽公仍須強制佩戴口罩、量測體溫後進入，並加強市政大樓內口罩戴情形巡視，規勸無效者依法送市府衛生局裁罰，盼同仁及所有洽公民眾多加體諒，自主保持有效社交距離，共同維護安心洽公、辦公環境。

顏子傑也說，防疫網絡有賴高公民素養的配合才能完善守護，口罩佩戴情形巡視仍以勸導為主，相信所有同仁及洽公民眾都能夠配合落實，若未依規定戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

桃園市長鄭文燦表示，全球疫情人在延燒，桃園肩負國境大門把關第一線，尤其近日印尼籍移工頻傳確診，消防局同仁負責後送，只要載到確診者休假5天、發5000元獎金，鼓勵同仁也確保安全無虞，近日也將到消防局視察給予同仁鼓勵，他強調秋冬防疫專案的8大場所涵蓋層面廣泛，呼籲民眾配合，守住防線，零本土確診度過秋冬。

(中時 )