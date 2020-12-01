捷運是許多學生通勤主要的交通工具之一。一名男網友指出，日前搭乘捷運「橘線」，發現沿途好多正妹，因此上網問及「捷運橘線往迴龍是不是正妹最多的線？」沒想到文章一出，引來不少網友熱烈討論。

原PO上月30日於PTT「WomenTalk」發文表示，出門搭捷運橘線前往迴龍站面交，車程中發現沿途不少正妹，這幾天又剛氣溫驟降，不少女孩都穿著毛線衣保暖，使得胸前更為明顯。他一路搭到輔大後，才發現原來剛剛那些正妹，全是輔大生，讓他不禁表示「新蘆線正因為是有輔大的關係，而成為正妹最多的線了吧！」

沒想到，貼文一曝光立刻引來網友的戰火「你錯了！天母才是出正妹」、「大安區才出正妹，一堆上班族！天母那種郊區？呵」、「我天母人不服來戰」、「藍線最多吧」、「藍線市府東區那條整個爆多正妹，不服來戰」、「板南線大勝」。

過去也有鄉民在PTT上以「早上捷運哪線多正妹」為題，當時也引爆不少話題。網友以精闢見解指出「如果要看正妹，必定要選文湖線和淡水信義線」，依老司機觀察，文湖線通勤時間會有大量OL出沒，尤其是黑絲窄裙系列。

淡水信義線則是，大量的學生妹出沒，從淡水站開始匯集了來自聖約翰大學、淡江大學、真理大學的學生，再到文化大學與銘傳大學的士林、劍潭站，而且這2站也有很大機率看到「青春滿點」的日韓遊客，隨後還有東門到象山的逛街時尚妹；他結論，「基本上這2條線都可以完美Cover想看的各種正妹了」。

(中時新聞網)