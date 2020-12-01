11月房市熱度爆表，資金潮帶動房地產買氣續旺，美國大選底定、台股亮麗，加上11月地政機關工作天數較10月增加一成，六都11月買賣移轉2.46萬棟，月增12.9%、年增24.9%，繼今年7月、9月後，再攀房地合一稅以來單月新高，目前房市買氣沒有衰退跡象，預估今年全台交易量可望站上32萬棟大關。

自今年下半年起，由於降息後低利環境、資金湧入具保值效益的房地產，房市交易量持續高檔，全台單月買賣移轉棟數每月約在2.8～3.2萬棟左右、六都則約在2.2～2.4萬棟，根據六都地政局1日公布建物買賣移轉棟數顯示，11月六都交易量普遍月增5～23%、年增9～53%，台北市3,271棟、台中市5,191棟，均創下房地合一稅實施59個月以來單月新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，國內疫情控制得當，降息後房市快速回穩量增，帶動過去幾年的觀望買盤逐漸回籠，不僅第三季淡季不淡，第四季也維持傳統旺季的熱度，以11月房仲業成交仍維持熱絡觀察，12月移轉棟數可望延續高檔水準。

房地產業者普遍認為，近期政府強化稽查預售紅單炒作，對預售市場產生威嚇作用，對成屋市場買氣影響不大，不過政府是否持續端出調控政策降溫，也將成為這波房市熱潮能否延續的重要關鍵。

房市下半年以來交易量持續高檔，是六、七年來少見的熱絡，交易持續發燒，也帶動全年交易量年增率下半年起由負轉正，六都前11月買賣移轉棟數達22.4萬棟、年增約6.8%，包括台北市、桃園市、台中市年增率均逾一成。

永慶房產集團業管部協理謝志傑表示，美國總統大選落幕、肺炎疫苗也即將問世，兩大不確定因素消除，國內今年GDP上修、台股也持續創高，民眾對於未來經濟前景偏向樂觀，若未來政經情勢沒有太大的變化，交易量維持每月3萬棟的熱度，全年全台買賣移轉棟數可望達到32萬棟。

(工商 )