匯豐(台灣)商業銀行今宣布發行首檔新台幣30億元的綠色債券，以五年期票面利率0.4%為定價，並預計於12月25日在櫃買中心正式上櫃，籌募資金將用於提升國內能源使用效率、開發離岸風電等綠能專案項目。

匯豐銀行環球資本市場處負責人何汝平表示，受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，全球包括台灣在內，都已開始思考改變或重塑過去一個世紀以來建立的商業模式，可持續發展也成為投資人日益關注的話題。在此其中，聚焦於綠色的資金能夠帶來多項好處，除了協助降低社會朝低碳轉型的風險，也能讓投資人參與其中，共同打造更有持續力的經濟活動。本次匯豐發行首筆綠色債券，就是希望透過符合環境效率的金融工具，協助城市朝向低碳發展、減緩氣候變遷衝擊，進而創造可持續金融的最大價值。

本次發行的綠色債券係依照匯豐集團行之有年的綠色債券框架制定，該集團的綠色債券框架與國際資本市場協會(International Capital Market Association)的綠色債券原則一致，能夠反映投資人最新的需求趨勢，匯豐綠色債券框架規定發行所得的每一筆款項必須用於符合綠色資格的業務和項目，例如能源效率、乾淨運輸、可持續水資源或土地管理等，並提供明確的環境可持續效益目標。此外，匯豐綠色債券框架標準係由奧斯陸大學國際氣候與環境研究中心(Center for International Climate andEnvironmental Research-Oslo)第三方機構認證，這將為匯豐的綠色資本結構帶來顯著的附加價值和專業知識。

根據櫃買中心的資料顯示，今年截至目前已有十八檔綠色債券掛牌，發行金額計約新台幣536億元，顯見綠色債券已逐漸引領國內投資產品的發展。

(時報資訊)