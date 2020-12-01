一名女網友抱怨，公司因為假日時冷氣沒有關閉完全，老闆要求全體員工分擔電費共12萬元，但她經濟較困難，向老闆提出可否分期，對方竟然說「如果繳不出來，就去可以加班的公司，用勞力賺錢，我沒在留人」，老闆還說台積電雖然高薪，但員工大多靠體力上班，「看你們能做多久」，強硬的態度讓女網友寒心。

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她用自身經歷警惕大家找工作要慎選，她說任職的公司因為假日冷氣未關閉完全，老闆依據一期電費12萬元，上班天共40天，要求所有員工繳交500元補貼公司損失，女網友強調「先前員工規章並未說明」。

女網友請求分期償還冷氣費，老闆竟說「如果繳不出來，就去可以加班的公司，用勞力賺錢，我這邊沒有在留人的。」（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

而女網友因為個人經濟較困難，因此向老闆請求分期，沒想到老闆竟然說「如果繳不出來，就去可以加班的公司，用勞力賺錢，我這邊沒有在留人的，像台積電他們看起來高薪，假日加班都沒錢，平均一小時才100元，你們要去做那種苦力就去，一輩子靠體力賺錢，看你們能做多久。」

女網友PO出離職單，離職理由寫「繳不起500元」。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

女網友說，金額多少不是重點，而是老闆要她借錢繳交的態度，讓她心寒，她還說勞工局無法受理投訴，是由科學園區管理局負責，而老闆也懂得鑽法律漏洞，不會直接從薪水扣錢，而是當面要錢，要不成就天天損人、天天找碴，目前她已提出離職，希望透過文章勸網友慎選工作。

(中時新聞網)