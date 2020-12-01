近年來綠色債券作為綠色投資計畫募集資金的融資工具，已成為綠色金融中發展最迅速的領域之一。滙豐(台灣)商業銀行於今日宣布發行首檔新台幣30億元的綠色債券，以五年期票面利率0.40％為定價，並預計於12月25日在櫃買中心正式上櫃，籌募資金將用於提升國內能源使用效率、開發離岸風電等綠能專案項目。

滙豐(台灣)商業銀行環球資本市場處負責人何汝平表示，受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，全球包括台灣在內，都已開始思考改變或重塑過去一個世紀以來建立的商業模式，可持續發展也成為投資人日益關注的話題。在此其中，聚焦於綠色的資金能夠帶來多項好處，除了協助降低社會朝低碳轉型的風險，也能讓投資人參與其中，共同打造更有持續力的經濟活動。本次滙豐發行首筆綠色債券，就是希望透過符合環境效率的金融工具，協助城市朝向低碳發展、減緩氣候變遷衝擊，進而創造可持續金融的最大價值。

滙豐台灣說明，本次發行的綠色債券係依照滙豐集團行之有年的綠色債券框架制定，滙豐集團的綠色債券框架與國際資本市場協會(International Capital Market Association)的綠色債券原則一致，能夠反映投資人最新的需求趨勢，滙豐綠色債券框架規定發行所得的每一筆款項必須用於符合綠色資格的業務和項目，例如能源效率、乾淨運輸、可持續水資源或土地管理等，並提供明確的環境可持續效益目標。

此外，滙豐綠色債券框架標準係由奧斯陸大學國際氣候與環境研究中心(Center for International Climate and Environmental Research-Oslo)第三方機構認證，這將為滙豐的綠色資本結構帶來顯著的附加價值和專業知識。

根據全球氣候債券倡議組織(The Climate Bonds Initiative)發佈的最新報告，2019年全球共有496家機構發行近1,790筆綠色債券，合計規模超過2,570億美元，為史上最高。

反觀亞洲地區，不少企業將環境、社會以及公司治理(ESG)原則納入日常營運及業務，滙豐集團公布的2020年可持續融資及投資調查報告也指出，在綠色債券方面，亞洲發行機構給予了最正面的回應，超過九成的發行機構在利用綠色債券作為低碳經濟轉型融資工具感到滿意。而在台灣，根據櫃買中心的資料顯示，今年截至目前已有十八檔綠色債券掛牌，發行金額計約新台幣536億元，顯見綠色債券已逐漸引領國內投資產品的發展。

滙豐集團在綠色債券、綠色貸款等可持續發展金融範疇中擁有領導市場的地位，並為 2019 年全球最大的綠色、社會和可持續發展債券承銷機構 ，本次瞄準台灣再生能源市場潛力推出新一波的綠色債券，將進一步提升滙豐在全球的綠色投資總額。

(中時 )