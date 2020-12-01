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美食外送平台興起，每當不想外出時，只要動動手指頭輕點App，就會有專人將食物送上前。菲律賓宿霧一位7歲的女童透過熊貓外送平台點了2盒炸雞與薯條，預計在午餐時與奶奶一同享用，不料，她聽到電鈴聲去應門時，卻在外頭看見30多位粉衣外送員塞滿巷弄，讓她看傻眼。

據外媒《Asia One》報導，11月25日菲律賓宿霧一位7歲的女童透過熊貓App點餐，她在上頭點了2盒炸雞薯條的餐盒，但下單時疑似因網路速度緩慢與App故障，造成訂單遲遲未成功，她心急的按了42次點餐鍵，才終於出現下訂成功的圖示，便放心地等待外送員的到來。

待門鈴聲響起，小女孩上前應門，打開門卻發現巷子內站了超過30位熊貓外送員，每個外送員手上都提著兩盒炸雞要請她簽收，小女孩才驚覺原來失誤按下的42筆訂單通通生效了。也有不少機靈的外送員在接單時就對龐大訂單起疑心，而先行取消送單，意外的替小女孩擋下錯誤的訂單。

據了解，這場烏龍造成的訂單需支付台幣近4715元，小女孩並無多餘的錢可支付，嚇得當場哭出來；而小女孩的鄰居聽聞消息後，也熱心站出來幫忙，紛紛透過直播與發佈臉書貼文幫忙擴散消息，所幸最後多點的炸雞全數被鄰居認領完畢，圓滿的解決這場烏龍。

(中時新聞網)