根據消息人士透露，為因應輝瑞新冠疫苗一旦獲得批准，就能迅速分發到全球各地，美國聯合航空（United Airlines）27日已開始部署輝瑞疫苗運送的包機作業。

聯航的首批疫苗包機配送只是全球供應鏈的一環，旨在克服分發新冠疫苗時可能面臨的物流挑戰。輝瑞目前已展開相關準備工作，若疫苗在12月獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）與全球其他監管機關放行，就能快速行動。

輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的疫苗已在11月20日申請緊急使用授權，預計最快在12月10日就能通過。

根據來自美國聯邦航空總署（FAA）的信函內容顯示，聯航計畫的包機路線將往返布魯塞爾國際機場與芝加哥O'Hare國際機場，以協助疫苗配送。

FAA在上周五發布的一份聲明指出，它正為「大規模的疫苗運送」提供支持，並且將與航空業者合作，以安全把疫苗發送到各地。

聯航先前還對FAA提出申請，希望能增加乾冰運載容量，讓輝瑞疫苗在空運過程中能維持所需的低溫。FAA表示它已允許聯航運載1.5萬磅的乾冰，為平常允許範圍的五倍多。該機構過去對乾冰載量之所以進行嚴格限制，除了監測設備不足，並希望能把外溢的二氧化碳降至最低。

至於輝瑞為了裝載這些乾冰，也設計行李箱大小的盒子，以維持疫苗在低溫環境，加快疫苗運送時間。

先前有專家警告，新冠疫苗運送將會是一個重大挑戰，即使能確保運輸過程順利，疫苗還需面臨低溫存放與安全性等挑戰。

此外輝瑞還計畫在密西根州Kalamazoo與比利時Puurs的裝配中心設立冷藏儲存站，並且擴大在威斯康辛州Pleasant Prairie與德國Karlsruhe的存放空間。

(工商 )