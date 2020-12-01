大陸國家外匯管理局副局長王春英最新撰文，指據外管局調查，目前大陸企業在避險保值意識亟待加強，部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題；報告稱，僅20％的企業能夠嚴格遵照財務紀律，主動、及時規避匯率風險，而相當一部分企業習慣在匯率波動加劇時，才重視匯率風險管理。

2020年下半年人民幣兌美元加速升值，諸多出口企業飽受升值之苦，出口價格競爭力大幅減弱，甚至影響出口訂單因此下降。

香港信報報導，王春英文章指出，外管局針對2,400家企業的調查結果顯示，大多數企業匯率風險對沖比例較低，甚至有企業不進行任何金融避險。一些大型外資企業有100萬美元以上的風險部位，就會制定匯率風險管理策略，而部分國內企業持有逾億美元的風險部位，仍缺乏匯率風險管理意識。

文章稱，一些企業甚至利用外匯衍生產品謀取收益或從事套利，偏離主業。匯率風險管理不到位導致「匯率浮動恐懼症」，部分企業的資產負債管理存在過度順周期問題，亦有部分企業在人民幣升值期間，通過增加外幣債務（包括向境內銀行借用外匯貸款）和加槓桿等方式，「資產本幣化、負債外幣化」賺取人民幣升值收益。

外管局認為，微觀上，盲目增大外匯風險部位在匯率波動時將面臨風險。宏觀而言，市場主體一致性行為將加速匯率單邊走勢，引發外匯供求矛盾及外匯市場無序調整。外管局建議企業，財務管理應堅持匯率風險中性原則，不要將過多精力用於判斷或投機匯率走勢，避免背離主業或將衍生產品交易變異為投機套利，承受不必要的風險。

(工商 )