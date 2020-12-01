台中市梧棲區大德國小教師方翠禪（右）師承書法名師駱明春（左）。（王文吉攝）

台中市梧棲區大德國小在校長劉瑞祥支持及推廣下，今年9月參加2020年台中市國語文競賽， 獲全市團體成績第1名，其中大德國小字音字形國小組學生李芝㚬及寫字教師組教師方翠禪，更獲得市賽第1名，取得11月28至30日在南投縣草屯鎮舉辦的2020年全國國語文競賽資格。

大德國小學生李芝㚬及教師方翠禪，與各縣市頂尖選手激烈競爭之下，29日晚間成績公布，兩位大德國小師生雙雙獲得寫字教師組及字音字形國小組特優名次，為該校及台中市爭取佳績。

該校字音字形國小組同學李芝㚬，家中三姐妹都是字音字形全國賽得獎高手，大姐李采涵（現高一生）國中時與二姐李沁妍國小時（現為國中生），於2018年參加該年度全國國語文競賽字音字形國中及國小組，全國第一名佳績，今天老么李芝㚬與二姐李沁研等二姐妹，雙雙榮獲2020年度全國賽國中組及國小組特優名次。

李家三姐妹，小學時，均由該校字音字形專才老師謝佩君指導訓練，三姐妹平時在校會利用早午休時間練習外，在家時，三姐妹也會一同自我訓練，相互激勵。

寫字教師組方翠禪老師，10年前夫妻倆因陪著小孩學書法，起初，想了解小孩學書法的困難處，沒想到夫妻倆竟寫出興趣來，便跟著啟蒙老師王釋學習書法基礎。2014年底，在友人介紹下於新北市書法界名師駱明春教導及師母劉佳榮的調教下，夫妻倆書法大為進步。

方翠禪老師於2018年至2020年連續3年拿下台中市語文競賽寫字教師組第一名，然前兩次因些微失誤，與全國前六名擦身而過，幾經痛定失痛，決定再捲土重來，皇天不負苦心人，今年終於獲評為全國語文競賽寫字教師組特優成績，也成為台中海線國小教師第一位獲得全國語文競賽寫字教師組特優老師。

方翠禪這3、4年來，為精進書法，每天早上5點半起床練字至7點，晚上更是從7練習至11-12時，另外，方翠禪夫妻倆每週有1-2日在下班後，輪流開車北上新北市板橋區請駱老師上課教導，時常凌晨2、3點才回到家，隔日接著8點上班，已是家常便飯。

(中時 )