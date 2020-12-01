109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽，台灣師大今天克服內線較弱、上半場打得較亂等劣勢，於下半場調整過來，也在分數上超越對手台灣體大，終場台師大89比73收下2連勝。

台師大是上季亞軍，隨著容毅燊、蘇士軒、周桂羽及簡家暐畢業，本季內線戰力比較薄弱，今天對台體賽後台師大教頭王志群就說：「確實要面對我們現在內線不夠好的事實，對方也知道我們的隊形，上半場內線真的被打爆了，所幸經過中場休息討論，透過包夾等方式克服內線高度不夠問題，才能扭轉戰局。」

王志群也肯定大四前鋒黃建智的貢獻及全隊的鬥志，他今天貢獻8分、9籃板，王志群表示：「建智他左腳足跟有舊傷，可以說是帶傷上陣，但他上場還是很拚，其他球員在板凳席時，只要我一轉頭眼神對到，大家也都流露出是否要換自己上場的積極表情，（張）兆辰、（林）信寬、（許）敬恩等人也很努力，希望每天都有人可以跳出來。」

台師大昨天是黃泓諭最高分，今天換董永全跳出來飆分，全場投進3記三分球、搶下23分，他說：「就是很渴望勝利，希望盡量幫忙球隊，不會去想一定要拿多少分。」

台灣師大董永全拿下全隊最高23分。（大專體總提供）

(中時 )