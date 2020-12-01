婆婆的一番好意卻不被領情！一名人妻在臉書上抱怨，自己沒和公婆同住，但是婆婆每次都會塞一大堆食物讓她帶回家，導致冰箱被食物塞滿，讓她忍不住抱怨婆婆掌控慾太強，沒想到貼文發出後，許多網友竟一面倒的認為原PO不懂得惜福，「不懂得珍惜好婆婆的媳婦。」

這名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」上發文指出，目前已沒有和公婆同住，之前剛搬出來時婆婆會打電話叫她回家拿東西，但她幾乎都以「不缺」為理由推掉，怎料婆婆卻轉換對象，要自己兒子回去拿東西，「一拿就是一堆，冰箱我自己有規劃，晚餐也是我在掌廚的，實在很受不了被硬塞東西。」

原PO表示，自己有和先生表達過不滿，但先生卻認為對方是自己媽媽，所以也別太計較，令她憤怒抱怨，「每次帶一堆東西回來時，有想過先問我嗎？已經搬出來一年了，掌控欲能不能不要那麼強啊？」

貼文發出後不少網友認為原PO身在福中不知福，「婆婆的好意，可能怕你們搬出去生活開銷大，給錢又太俗氣，買些吃的給你們，分攤一下你們的壓力吧」、「為什麼要把別人的關心當成驢肝肺」、「這跟掌控欲有什麼關係？那是婆婆用她的方式去照顧關心你們」、「我覺得拿食物很好啊，又不是拿過期的給你，你媽拿食物給你，你也是同樣心態嗎？」

(中時新聞網)