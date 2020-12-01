一名家長怒控，孫子就讀小學四年級，不只已連續3次社會科小考不及格，社會科第1次小考更是全班不及格，孩子就讀學校使用的社會課本是翰林出版社版本，遭指內容浮濫，甚至談到中華傳統節慶，以「先民」取代「中國」。翰林則回應，所舉各地家鄉特色範例，以利教師在地化教學，而小學中年課程範圍是以鄉鎮縣市為主，沒有所謂的意識形態問題。

針對家長諸多指控，其中對於原住民與新住民佔教材比重過多，翰林出版社表示，小學社會教材基於「關注多元文化」與「尊重少數族群」的角度編寫，因此不能以人口比例來決定教材的比重。

翰林出版社指出，依據教育部課程綱要規定，此部分的教學重點，是為了讓學生理解所生活的環境是由不同族群組成，不同族群之間須相互理解與尊重，因此在課文取材中分別介紹漢人、原住民族、新住民，帶領學生認識各族群的不同文化風俗與節慶特色，進而教導學生面對不同文化時，應抱持著尊重的態度。

至於課本不斷提到的「家鄉」二字，家長砲轟表達不清不楚，「明明你們心裡想的是台灣，卻不直說！」翰林出版社則回應，依據教育部課程綱要規定，中年級社會教材著重於「家鄉」議題，單元編排從不同的主題(例如：人口、名勝古蹟、地名……等) ，讓學生了解居住的地方。

翰林出版社並強調，「家鄉」的定義是相對性的，有出生地、求學地、工作地等，中年課程範圍是以鄉鎮縣市為主，「沒有所謂的意識形態問題」。

翰林出版社也提到，教科書為全國通用版本，為了兼顧區域平衡，因此所舉的例子為各地家鄉的特色範例，此為符合教育部課程綱要規範的前提下，各家版本的共通性做法。對此，翰林社會於教師專用課本、教師專用手冊等周邊資源上，皆已提供豐富的在地化的教學素材，讓教師可進行在地化的教學，以達課程目的。

而就社會教材課文用字方面，家長也有所質疑，翰林出版社則強調，各領域的學習重點不同，因此社會領域教材，不能只以前一個年級國語課本學過的生字編寫，此為各家版本的共通性做法。

翰林出版社稱，社會課文編寫用字歷經北、中、南多位老師協助審校，亦經過多位學生協助試讀，剔除難字難詞，符合中年級學生的學習程度，並且課文每字皆加上注音，便於學生閱讀，而若因課程所需出現的專有名詞，亦有安排「加油站」專欄進行名詞解釋，不會造成學生的學習負擔。

(旺報 )