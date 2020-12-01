生華科(6492)總經理暨執行長宋台生博士指出，公司新藥Silmitasertib(CX-4945)已經在11月獲美國FDA核准進入兩項新冠人體臨床，後續療效數據備受矚目，公司的終極目標是將開發中藥物授權給大藥廠，如果新冠臨床的人體數據積極正面，將有機會朝向此目標邁進一大步。

宋台生博士指出，以流感為例，疫苗早在1978年就被開發出來，在2009年H1N1流感全球大流行之際，4個流感藥物的全球銷售金額高達40億美元，其中Roche開發的克流感(Tamiflu)營業額就佔35億美元。時至今日流感疫苗的發展相對成熟，但克流感預估到2027年全球營收仍高達9.4億美元，因此治療藥物仍有其開發必要和市場。

生華科新藥在疫情爆發幾個月內就成功進入人體臨床，宋台生說，這是公司的一項重大里程碑，期許一步步在人體身上獲得proof of concept概念性驗證，不論是國際臨床合作或是藥廠授權，最終目標就是希望Silmitasertib的開發成功能協助全球人類獲得健康、恢復正常的生活。

從新冠疫情爆發以來，美國FDA接連般核准包括氫氯奎寧、血漿療法、瑞德西韋和抗體藥物的緊急使用授權，但之後一個個被推翻對治療新冠肺炎沒有療效，瑞得西韋甚至被世衛組織直接打臉不建議使用，但在目前無其他藥物選擇的情況下，瑞德西韋光是第三季就幫吉利德藥廠賺進250億台幣的營收，因此除了疫苗的競賽，全球治療藥物的開發也是如火如荼。

(時報資訊)