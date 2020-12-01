美國生技藥廠莫德納（Moderna）周一宣布已經向美國申請新冠肺炎疫苖的緊急使用授權，之後也將向歐盟申請許可。

周一稍早前，莫德納宣布後期臨床試驗的完整結果顯示自家研發的新冠肺炎疫苖防護力高達94.1%，且未存在嚴重的安全疑慮。

美國食品藥品監督管理局（FDA）宣布諮詢委員會將於12月17日開會討論這項申請。這將使莫德納的候選疫苖成為第二個可能獲得美國監管機關支持，並於今年內推出的高度有效疫苗。

由輝瑞公司（Pfizer）和德國BioNTech共同開發的新冠疫苖，在關鍵性試驗中亦產生高達95%的有效力，此款疫苖將比莫德納疫苖提早一周接受外部專家小組審查。在諮詢委員會的專家提出建議後，美國FDA將決定是否發布緊急使用授權（EUA）。

繼周一以飆漲20%作收後，莫德納盤後再漲3%，今年以來其股價已經上漲約700%。

除了向美國遞出申請之外，莫德納表示也將向歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）申請有條件的許可，並將持續與其他負責疫苖審查的主管機關進行協商。該公司並表示可望在2020年底之前，為美國備妥約2000萬劑疫苗，足以供1000萬人接種。

(時報資訊)