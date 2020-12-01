在主要藥廠年底前推出新冠肺炎疫苖的樂觀預期下，周二日經指數創下近29年半新高，追隨美股期貨上揚。

周二日經225指數收漲1.34%，為 26,787.54點，逼近1991年4月以來的新高記錄。東證一部指數收漲0.77%，為1,768.38點。

證券股、有色金屬與金屬產品類股成為今日大盤的領漲族群。

美國生技藥廠莫德納（Moderna）宣，最新的完整試驗結果顯示其新冠候選疫苖的防護力高達94.1%，將於周一將向美國與歐洲衛生主管機構提出使用授權申請。受此激勵，日股早盤開高。

此外，日本政府承諾將推出振興方案，以緩解近來國內疫情急升造成的短期經濟衝擊，以及在亞洲交易時段，美股主要指數期貨走高，皆為日股帶來提振。

東證核心30指數以發那科漲3.09%、信越化學漲2.8%，表現最佳。任天堂跌3.19%、瑞可利（Recruit Holdings）跌2.89%，表現落後。

(時報資訊)