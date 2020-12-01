Sony手機愛用者快來做筆記。在Google於9月份推出Android 11正式版之後，Sony終於趕在年底前公佈了對旗下手機的升級計畫，首波共有5款手機入選。未來還會不會有更多手機可以獲得升級的福利，需要靜候Sony公佈的進一步計畫。

Sony藉由Xperia Blog公佈了旗下手機升級Android 11的計畫，目前有5款手機享有此福利，包含Xperia 1 II、Xperia 5 II、Xperia 10 II、Xperia 1以及Xperia 5。作為今年度推出的首款高階5G手機，Xperia 1 II升級的位置排在第一，預計在2020年12月獲得升級；Xperia 5 II以及Xperia 10 II則預計要在2021年1月底獲得升級。Xperia 1以及Xperia 5則要等到2021年2月左右才可獲得升級。

Sony並沒有公布上述手機可升級至Android 11的日期，因此雖然雀屏中選可升級至Andriod 11，還得多多發揮耐心等候Sony向手機用戶推送升級韌體，才可體驗Android 11的全新特性。

根據 Google 官方部落格，Android 11 共有幾大特色，包含(1)專注於人，要讓溝通更輕鬆；(2)帶來控制連接設備與媒體的新方法；(3)進一步改善隱私防護。針對第一點，Android 11 會把所有來自即時通訊 App 的通知整合在通知中心的同一塊區域中，使用者可以標示優先順序，讓來自重要聯絡人的訊息不被遺漏；另外，還加入了全新的 Bubbles 功能，讓你可以不需要透過頻繁在多個 App 中切換且必須打斷現有畫面上的工作。透過懸浮的 Bubbles，使用者可以快速開啟對話視窗，讓你與重要聯絡人傳送訊息，並且在送出後將視窗縮小成泡泡視窗，快速回到原本桌面上執行的 App 中繼續你的工作或任務。另外，在Android 11中使用 Gboard 輸入法鍵盤時，針對你所收到的訊息，鍵盤會自動跳出表情符號跟相關回復文字的自動建議，讓你快速回復。

(科技)