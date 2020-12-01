恒大集團旗下的恒大物業1日公布發佈定價及全球發售結果。公告稱，恒大物業最終每股發售定價為8.8港元，預計最多募集資金69.15億港元。其中，香港公開發售方面獲10.71倍認購，國際發售方面獲3.10倍認購，預計將於12月2日在港交所掛牌上市。

澎湃新聞報導，按照此前的公告顯示，恒大物業發行的股份總數為16.21622億股，目前共有23名基礎投資人，投資金額約72億港元，約占全球發售基礎發行規模的48.7％。

恒大物業執行董事兼總經理胡亮日前在推介會上稱，要把恒大物業打造成為全球規模最大、佈局最廣、業態最全、效益最好的物業管理集團。此次上市募集資金將有65％左右擬用於對協力廠商的收併購，未來恒大物業的管理面積也將逐步增加。

胡亮表示，恒大物業從2019年已經開始關注對外的拓展和收併購，在2020年的6～9月份已經完成5家區域型獨立協力廠商物業公司的收購，總共在管面積為772萬平方公尺。

收入方面，2017年、2018年、2019年及2020年截至6月30日，恒大物業的收入分別為人民幣（下同）43.99億元、59.03億元、73.32億元和45.63億元；淨利潤分別為1.06億元、2.39億元、9.3億元和11.47億元。

毛利分別為4.32億元、7.23億元、17.54億元和17.37億元，2017年至2019年的年複合增長率為101.4％。

(工商 )