李李仁因肩傷退出東森超視《請問今晚住誰家》主持，由王傳一接棒和肯納搭檔，赴各地體驗職人生活。1日出席餐敘分享心情，他剛出道時曾接過外景主持，在今年滿40歲之際接下主持，過去他曾上過2次節目，目前也已主持2集，不擔心被比較收視率，認為自己風格屬正經講幹話、冷面笑匠，期許「努力讓收視率越來越好，爭取一季之後再說，怕不滿意就停播了」。

王傳一前幾年多在大陸拍戲，因孩子出生後留在台灣，今年碰上疫情戲劇量較少，恰巧接下節目主持。回想當來賓第1次出外景離家4天，也是2歲半女兒出生後，第一次離家較久時間，女兒當時看電視播出，竟然分不出誰是爸爸，還把他和李李仁搞混，聽到老婆轉述，王傳一笑說「不行！要訓練！怎麼可以認錯！」

升格當爸的王傳一現居新竹竹北，自己物質慾望不高存錢不少，有小孩後也更重視生活品質，現在固定每週出外景兩天一夜，也會跟老婆小孩視訊。至於有規劃第二胎？他表示「太太有點累，但沒刻意（避孕），順其自然」。

王傳一感慨說，過去在大陸拍戲3年，若前年沒有返台，肯定會錯過小孩成長。談起女兒成長快速，王傳一透露女兒很會說話，唱歌音準也很好，表演慾望非常強，沒一定要女兒進演藝圈，讓她自己決定。過去他戲劇作品多，女兒有次看他和女主角吻戲，跟媽媽告狀「爸爸跟阿姨kiss」，至於過去在「可米小子」作品能讓女兒看？他搞笑說「在家絕對禁止播出啊，我自己看都別扭」。

王傳一1日出席媒體餐敘。（東森超視提供）

當主持人的挑戰，王傳一表示，除了要學會時間掌控，體力負荷也很重要，上回錄製特別企劃，和高中HBL明星球員拼球技，肯納腳大拇趾指甲插進肉當場瘀青，剩他和當集來賓楊一展撐全場，虧「他白領通告費了」。

因為醫生父親，自己格外注意身體狀況，4年前開始固定健康檢查，也拉著全家、經紀人等檢查，他自豪健檢報告數字漂亮，只有低密度膽固醇稍高。邁入40歲新陳代謝變慢許多，近期瘦3公斤的他除了健身運動，也維持不吃甜食、少油少鹽飲食習慣，除了節目需求吃美食，盡量自制不多吃，也認為不如年輕記憶好，加上主持細節多，現在要用手機記行程。

會接下主持節目，是看中節目體驗職人精神，他透露目前有新戲角色在洽談，未來可能同時主持和拍戲？他透露會事先告訴劇組，也盼當中仍留有家庭日。王傳一被說和曾國城很像，他倆私下要好，笑虧「可能我們聲線很像，但身型差很多」，有次跟曾國城去花蓮，農場老闆憶起初識是20年前《黃金傳說》節目，他驚訝「那時我才剛出道」，期待這次透過新節目認識各地友人。

王傳一為主持工作下足功夫。（東森超視提供）

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