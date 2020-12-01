桃園市長鄭文燦(左三)與關島總督盧．里昻古蕾露 (右二)，針對防疫、機場城市、教育交流等議題進行意見交流。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦和星宇航空執行長翟健華(中)今日與關島總督盧．里昻古蕾露 (Lou Leon Guerrero)線上對談。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦和星宇航空執行長翟健華(中)今日與關島總督盧．里昻古蕾露 (Lou Leon Guerrero)線上對談。 (秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

疫情衝擊，桃園市政府城市交流不停歇，11月中旬起一連舉辦6場「國際城市線上對談」，桃園市長鄭文燦和各國視訊分享防疫經驗，1日起更搶在蔡英文總統前，和剛結束總統大選的美國視訊，與關島、聖貝納迪諾郡和東岸機場3座城市線上論壇，並援助口罩物資，「國際燦」具體實踐「Taoyuan Can Help」。

美國總統大選牽動台美中關係變化，蔡英文總統3日起將一周3場和美國華府智庫視訊交流，桃園市長鄭文燦搶在小英前和美方展開「國際城市線上對談」系列論壇，首場1日登場，與關島總督盧．里昻古蕾露 (Lou Leon Guerrero)，針對防疫、機場城市、教育交流等議題交流。

鄭文燦表示，防疫物資口罩是Made in Taoyuan，疫情爆發之初，桃園在地口罩廠商組成口罩國家隊，台灣供應從日產百萬片，提升至千萬片，在確保產量無虞，產能充足下，捐贈防疫物資給友好城市及國際友人，1日特別透過關島台北經濟文化辦事處長陳盈連，轉贈防疫物資給里昻古蕾露。

里昻古蕾露驚艷台灣防疫表現，不諱言關島在防疫初期，即關閉餐廳、酒吧、教堂等社交場所，部分民眾未依規定遵守造成傳染，現持續推動防疫策略，減少餐廳內用，嚴陣以待，希望以台灣模式當借鑒，堅守防疫，也期盼未來能與桃園醫療體系多交流，感謝桃園市提供的口罩，期待疫情後能拜訪桃園，她也提到，關島經濟靠觀光，每年有上百萬旅客造訪，如今疫情衝擊經濟，正努力商討開放政策。

鄭文燦說，台灣防疫成為世界典範，全靠中央、地方政府合作，防疫從機場、醫院到社區防堵，有完善邊境管制、精準篩檢、醫藥系統、科技資訊系統、防疫產業鏈供應。桃園在社區演練、長照機構防疫等面向超前部署，為預防第二波疫情挑戰，全力配合中央流行疫情指揮中心啟動的秋冬防疫專案。

鄭文燦提到，關島位居太平洋重要軍事戰略及經貿地位，桃園與關島關係緊密，今年復設代表處，盼未來能推動醫療常態化，促成桃園的醫院和關島交流；桃園稻米、蔬菜產量多，也能進行農產品貿易合作；台灣人喜愛到關島旅遊、結婚；未來也可進行大學、高中學生短期交換等教育交流，認為和關島有許多交流可能性。

陳盈連也認為，線上論壇是很好的開始，相信雙方會有更多交流。會後，昻古蕾露寫下「Taiwan Can Help」；鄭市長祝福「Taoyuan is helping 台灣挺你」；星宇航空執行長翟健華期待「We Will Be Fine明天會更好」。

桃園市政府秘書處處長顏子傑說，桃園與關島互動密切，關島總督連續3年率團訪台均指定來訪桃園，今年雖受疫情影響，訪團不克前來，而在陳盈連協助下，桃園得與關島重啟交流，洽談未來在觀光、農產及經貿合作領域，顏子傑也特別邀請翟健華出席會議，說明星宇航空北美航線的飛行計劃，藉此媒合關島與星宇航空未來的合作機會。

(中時 )