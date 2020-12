桃園市長鄭文燦(左三)與關島總督盧.里昻古蕾露 (右二),針對防疫、機場城市、教育交流等議題進行意見交流。 (秘書處提供/蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦和星宇航空執行長翟健華(中)今日與關島總督盧.里昻古蕾露 (Lou Leon Guerrero)線上對談。 (秘書處提供/蔡依珍桃園傳真)

疫情衝擊,桃園市政府城市交流不停歇,11月中旬起一連舉辦6場「國際城市線上對談」,桃園市長鄭文燦和各國視訊分享防疫經驗,1日起更搶在蔡英文總統前,和剛結束總統大選的美國視訊,與關島、聖貝納迪諾郡和東岸機場3座城市線上論壇,並援助口罩物資,「國際燦」具體實踐「Taoyuan Can Help」。

美國總統大選牽動台美中關係變化,蔡英文總統3日起將一周3場和美國華府智庫視訊交流,桃園市長鄭文燦搶在小英前和美方展開「國際城市線上對談」系列論壇,首場1日登場,與關島總督盧.里昻古蕾露 (Lou Leon Guerrero),針對防疫、機場城市、教育交流等議題交流。

鄭文燦表示,防疫物資口罩是Made in Taoyuan,疫情爆發之初,桃園在地口罩廠商組成口罩國家隊,台灣供應從日產百萬片,提升至千萬片,在確保產量無虞,產能充足下,捐贈防疫物資給友好城市及國際友人,1日特別透過關島台北經濟文化辦事處長陳盈連,轉贈防疫物資給里昻古蕾露。

里昻古蕾露驚艷台灣防疫表現,不諱言關島在防疫初期,即關閉餐廳、酒吧、教堂等社交場所,部分民眾未依規定遵守造成傳染,現持續推動防疫策略,減少餐廳內用,嚴陣以待,希望以台灣模式當借鑒,堅守防疫,也期盼未來能與桃園醫療體系多交流,感謝桃園市提供的口罩,期待疫情後能拜訪桃園,她也提到,關島經濟靠觀光,每年有上百萬旅客造訪,如今疫情衝擊經濟,正努力商討開放政策。

鄭文燦說,台灣防疫成為世界典範,全靠中央、地方政府合作,防疫從機場、醫院到社區防堵,有完善邊境管制、精準篩檢、醫藥系統、科技資訊系統、防疫產業鏈供應。桃園在社區演練、長照機構防疫等面向超前部署,為預防第二波疫情挑戰,全力配合中央流行疫情指揮中心啟動的秋冬防疫專案。

鄭文燦提到,關島位居太平洋重要軍事戰略及經貿地位,桃園與關島關係緊密,今年復設代表處,盼未來能推動醫療常態化,促成桃園的醫院和關島交流;桃園稻米、蔬菜產量多,也能進行農產品貿易合作;台灣人喜愛到關島旅遊、結婚;未來也可進行大學、高中學生短期交換等教育交流,認為和關島有許多交流可能性。

陳盈連也認為,線上論壇是很好的開始,相信雙方會有更多交流。會後,昻古蕾露寫下「Taiwan Can Help」;鄭市長祝福「Taoyuan is helping 台灣挺你」;星宇航空執行長翟健華期待「We Will Be Fine明天會更好」。

桃園市政府秘書處處長顏子傑說,桃園與關島互動密切,關島總督連續3年率團訪台均指定來訪桃園,今年雖受疫情影響,訪團不克前來,而在陳盈連協助下,桃園得與關島重啟交流,洽談未來在觀光、農產及經貿合作領域,顏子傑也特別邀請翟健華出席會議,說明星宇航空北美航線的飛行計劃,藉此媒合關島與星宇航空未來的合作機會。

