台灣的新住民愈來愈多，內政部已經於2011年訂定每年12月18日為我國「移民節」。移民署南區事務大隊高雄市第二服務站日前舉辦座談會，外籍民眾寫下心願卡包含「婚姻幸福」、「疫情快過去」等，並為中華民國祈福。

高雄市第二服務站日前舉辦「家庭教育暨法令宣導課程」宣導活動，服務站特別安排「把心願，寫出來」活動，提供新住民把心願或是祈福的事，寫在小紙卡，再將小紙卡貼至心願板上，共同祈願。

新住民寫下的心願五花八門，反映出新住民的內心世界和未來願望，像是「婚姻幸福」、「疫情快過去」、「學會中文」等心願內容，其中有名越南的新住民阿竹寫下「台灣很友善，沒有疫情很安全，希望可以一直居住在這裡」，令人動容。

服務站主任陳盈智表示，除了慶祝移民節外，希藉由這次課程傾聽新住民，及其家屬的心願及心聲，移民署也會更加努力，讓新住民們能夠感受台灣的溫暖，共同建立美好友善的多元社會。

此外，由於全球新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心於12月1日啟動「秋冬防疫專案」，提醒民眾進入洽公場所須強制佩戴口罩；服務站也設置防護隔離設備，並於入口處溫馨提醒入內洽公民眾戴口罩、量體溫、手部消毒等防疫措施，保護執勤同仁更保護洽公民眾的健康。

(中時 )