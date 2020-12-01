有「反骨甜心」之稱的焦凡凡，自然不做作的個性加上傲人的性感身材，讓她擁有不少死忠粉絲。近日她在自己的社群平台上與粉絲們分享她接到詐騙集團電話，謊稱因刷錯條碼會每月扣款的狀況，焦凡凡聽完冷回一句話後，對方的舉動令她傻眼說：「太過分了吧！」

焦凡凡在貼文中說道，對方在電話中說將她訂的褲子條碼誤刷成批發24件，每個月都會扣款，希望她能跑一趟改一下，才不會自動扣款…」，聽到這裡，焦凡凡也直接說，沒關係呀，我可以買24件，沒想到電話另一端傳來嘟嘟嘟的聲音，對方竟然直接把電話掛掛掉。

焦凡凡擁有傲人身材 (圖/ 焦凡凡臉書)

這也讓焦凡凡開玩笑的說，怎麼不給我轉行的機會，本來想是個美麗的錯誤，那就開始做副業賣衣服的，怎麼就這樣掛我電話，最後更說，我有錢多買不行欸。

不少網友紛紛留言說：「太豪邁他嚇到了」、「詐騙集團傻眼.....難得遇到那麼豪邁的顧客」、「詐騙集團都會說12的倍數」、「我還有接到電話說我買了30條內褲的」、「哈哈哈詐騙集團傻眼」、「笑死，誰會買24件一樣的褲子啦」。

(中時新聞網)