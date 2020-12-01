近日東北季風增強，北部雨勢不斷，迎風面的台9丁（蘇花公路）經連日雨勢沖刷，38.9公里處出現大面積路基流失，北上車道幾乎落海，出現超大「天坑」，直通太平洋，畫面看來怵目驚心。
據《台灣即時報》報導，連日來雨勢不斷，迎風面的蘇花公路因邊坡土石含水量飽和，路樹倒塌或是邊坡落石不斷，今（1）日更出現大面積路基掏空及邊坡滑事件，其中台9丁38.9公里處的道路，北上車道發生大面積的路基流失，路面宛如「落海」，出現一個超大坑洞，從洞中可直接看到懸崖及太平洋。
此外，蘇澳分局於中午12時48分接獲報案，台9丁線2.7公里處有土石坍塌，阻斷道路影響人車通行，蘇澳派出所立即派員前往協助，經現場瞭解無人員受傷，且無車輛行經遭土石淹埋。目前雙向車道封閉管制中，尚未恢復雙向通行。
蘇澳分局呼籲用路人，近期連日豪大雨不斷，導致蘇花公路段發生多起土石坍方及淹水等情形。請用路人行經該路段時，注意自身行車安全及行車時天候狀況，如雨勢過大，切勿冒險強行通過。若民眾發現任何災情或需警方協助時，請直接撥打110報案，以免造成危害發生。
文章來源：《台灣即時報》
(中時新聞網)
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