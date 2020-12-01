今年斗六市跨年夜就在環保運動公園！市公所邀請歌手、樂團31日晚上7點半就開唱，跨年的一刻施放300秒煙火。1月1日早上7點在同一場地舉行元旦升旗活動，健走人文公園一圈就可憑券兌換國旗小書包。

市長林聖爵今(1日)一身嘻哈打扮，化身「斗六囝仔」唱著Rap出場，主任秘書楊劍銘、民政課課長方昭棠穿松鼠裝伴舞，邀請民眾與31日晚上一起與「爵哥」倒數。

斗六市長林聖爵（右五）扮演嘻哈歌手很入戲。（周麗蘭攝）

林聖爵說，市長真不好當，要能說、能唱、能跳、能直播，為邀請大家參加跨年夜他第一次跳Rap。

在斗六運動公園舉行的跨年晚會由斗六市公所與縣政府合辦，晚上7點半由太日樂集開場，台語嘻哈團體「草屯囝仔」、新生代饒舌歌手「屁孩」、雲林歌手袁銘男、雲林在地樂團「生存空間」接續演出。

此外還有DJ派對，搭配200吋大型布幕，現場發放1000支螢光棒、膨鼠森林市集紙膠帶，打卡就免費贈送，跨年的一刻將施放比去年還長的300秒煙火秀，節目將於凌晨零點30分結束。

2021年元旦升旗典禮上午7點接著在原地舉行，參與民眾都可以領到小國旗，健走人文公園一圈後，民眾可憑兌換券領取斗六限定的國旗帆布包。

(中時 )