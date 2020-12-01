女星張鈞甯是演藝圈的氣質女神，她以清新外型與精湛演技，坐擁高人氣，張鈞甯平時也樂於在網分享生活日常，她昨則在微博曬哀怨自拍，只見張鈞甯表情無奈、嘟嘴，原來她把耳環掉到座位的縫隙，且還拿不出來，讓張鈞甯感嘆：「水逆不是過了嗎」。

張鈞甯昨在微博透露自己的糗事，張鈞甯無奈嘆「耳環掉進車子縫隙裡，拿不出來了！」張鈞甯還自嘲這是她的遺落日常，而張鈞甯遺失的是，要價數萬元的名牌耳環。

張鈞甯事後才看到指示牌，提醒乘客注意小件物品滑入，讓張鈞甯嘆：「哎，您的提醒真是即時，水逆不是過了嗎」，網友也紛紛留言：「日常迷糊張鈞甯」、「舊的不去新的不來」、「忍不住笑了」。

張鈞甯微博全文。（圖／取材自張鈞甯微博）

張鈞甯遺失耳環超無奈，還曬出哀怨的自拍照，她表情無奈、對著鏡頭嘟嘴，粉絲也心疼直呼：「表情略帶委屈的樣子」、「真的只戴一只耳環，可憐的甯甯」，還有人歪樓說：「喜歡你這表情」。

(中時新聞網)