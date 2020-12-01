誰說電子菸危害比香菸小？一名15歲少年日前因為呼吸喘急到中山醫學大學附設醫院求診，經胸部X光及胸部電腦斷層檢查發現雙側肺炎，且兩三天內急惡化到需氧氣治療，雖然少男無接觸史，院方一度懷疑是新冠肺炎，隔離採檢，最後追查才發現是少男抽電子菸造成肺部黏膜病變；醫師提醒電子菸尼古丁高，且有多種化學物、有機溶劑，甚至還可能溶出重金屬。
中山附醫兒科部醫師呂克桓說，該名少年抽電菸4年，日前先是出現感冒症狀合併咳嗽、腹痛，在一般診所治療3天咳嗽加遽，轉而到中山附醫求診，經檢查發現是嚴重的肺炎，由於患者很年輕，雖沒有接觸史和旅遊史，醫護不敢輕忽，先將他隔離，進行新冠病毒採檢，也檢驗是否為結核病，但化驗呈現陰性，再細問才發現他年紀輕輕竟已抽電子菸4年，再確定是電子菸造成的肺損傷，依衛福部指引接類固醇治療，馬上HOLD住肺部發炎狀況，患者也在住院10天後出院。
身兼台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長的呂克桓分析，電子菸利用電池加熱使內含物質揮發，產生類似傳統香菸吞雲吐霧的效果，但其實電子菸不但有尼古丁，還可添加7千多種香料，甚至有人拿來加安非他命，其中更多許多揮發性的化學物質，另，透過金屬片加熱，更可能釋出重金屬；各國已有許多案例因吸食電子菸造成肺部損傷甚至死亡的案例。
呂克桓此呼籲，電子菸不應做使用或當做戒菸方式，且其內含物質與傳統香菸一樣會有成癮、致癌風險、肺部以及其他器官傷害甚或死亡。對於青少年來說更會影響腦部發育。不管是何種菸品皆應避免使用。
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(中時 )
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