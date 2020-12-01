走讀公老坪戶外教育「柑橘路線」安排橘皮清潔劑製作，讓學童手作體驗。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

走讀公老坪戶外教育「漆藝路線」由豐原漆藝館長黃成中指導漆藝杯墊製作。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

戶外教育「柑橘路線」學生關主設計在地特色闖關活動。（翁子國小提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區翁子國小辦理戶外教育成效卓越，由自然、社會、綜合領域課程延伸發展，發展特色課程。翁子國小今年成為戶外教育優質路線學校，優先辦理中年級戶外教育「走讀公老坪，食農翁子趣」活動，分成三年級「柑橘路線」及四年級「漆藝路線」，參加師生共計175人。

三年級「柑橘路線」透過社區深度導覽解說，認識當地柑橘產業發展文化及公老坪發展的歷史軌跡，搭配學生關主設計在地特色闖關活動，各班學生須學以致用，團隊合作，通力完成任務。

活動內容包括認識開創始祖許公老、參觀旱溪的水源地灌溉源頭和挑水古道、探訪早期製糖遺跡的糖廍，還有走讀當地人文事蹟孝親玉蘭花、百年龍眼樹以及了解桃子、紅柿、橘子各項農產品的栽培養護等。

現在正夯的「里山倡議」，更是此次活動的一大亮點，公老坪社區的天然環境經由社區居民的妥善規劃，提供村落所需，同時涵養在地文化，增加當地的生物多樣性，達到環境永續利用的目標，新增太陽能智慧循環蓄水池、生態池、農村砌石地景等。

四年級的「漆藝路線」配合豐原漆藝館漆藝活動，讓孩子了解漆藝的工法與文化，應用腰果漆製作精美的漆盤杯墊，以實踐培養跨域素養。

後續分別在12月21日、12月25日及12月31日接待豐原區瑞穗國民小學、東區大智國民小學、太平區黃竹國民小學、潭子區潭陽國民小學、潭子區頭家國民小學、烏日區僑仁國民小學、臺南市後壁區新東國民小學、彰化市中山國小等校體驗公老坪闖關及柑橘體驗活動。

校長詹文成表示，透過走讀的行動學習將里山精神、永續生態、文化美感的議題融入相關領域教學，讓學生將社區生態產業、觀光文化與課程相結合，了解土地生命與人文歷史的關聯；進而培養對鄉土文化的認知與情感，達到認同與尊重家鄉文化，提升生態及人文素養的教學效果。

(中時 )