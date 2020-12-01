由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，感謝玩家長期的熱情支持，即將來到上市滿三週年的榮耀，官方於今(1)日預告三週年超狂感恩活動將在12月9日正式開跑！官方推出在韓版深受玩家喜愛的【大師伺服器】活動「支配之塔」及「眾英雄之地」，讓玩家們能夠在廝殺中獲得最強王者稱號；同步開放全新跨服副本地圖「海賊島」及「提卡爾寺院」，多項專屬副本裝備、讓玩家擁有更多專屬套裝。此外，歡慶三週年到來，將祭出三張「GAMA COUPON」，提供玩家三次重新挑戰的機會，一同慶祝《天堂M》三週年的光榮時光！

大師伺服器「支配之塔」、「眾英雄之地」爭奪最強王者 榮獲稀有豐富虛寶

《天堂M》歡慶三週年到來，首發推出韓版大受好評的【大師伺服器】系列相關內容，是喜愛熱血廝殺的玩家們、不可缺席的特別活動。「支配之塔」玩家等級滿85級即可參加，打倒每週重生一次的BOSS「鐮刀死神」，更有機會獲得神話防具製作秘笈與傳說製作秘笈，也有機會獲得「死神的戰利品箱」中的「死神腰帶」或「死神戒指」，讓喜愛冒險戰鬥的玩家們，挑戰最強BOSS成為亞丁大陸的最強王者之稱。

《天堂M》大師伺服器「支配之塔」成為最強王者。(圖/遊戲橘子提供)

「眾英雄之地」更是集體廝殺的佔領戰活動，玩家等級需滿75級且以血盟為單位參加，活動共有四大不同血盟勢力，分別為「妖魔軍」、「奇岩軍」、「海音軍」、「亞丁軍」讓玩家自由選擇，活動中不僅依據不同的血盟擁有不同的特性外，更可以召喚專屬軍隊來一同支援佔領戰，「眾英雄之地」以每週一輪的方式，共進行四週，獲勝的血盟才可以進入下一輪比賽，而佔領越多領地的血盟則是優勝贏家。玩家們除了可以參與具有戰略、廝殺的刺激活動外，優勝獎勵也是相當豐富，包含「傳說製作秘笈(刻印)」、「英雄製作秘笈(刻印)」、「傳說與英雄級變身卡」、「傳說與英雄級魔法娃娃卡」等多樣虛寶獎勵，想要一同組隊大顯身手的玩家們敬請把握。

《天堂M》大師伺服器「眾英雄之地」最強血盟佔領戰。(圖/遊戲橘子提供)

全新跨服副本「海賊島」、「提卡爾寺院」挑戰副本BOSS 收集專屬裝備

在三週年歡慶活動中，官方為提供玩家可以收集更多種類的裝備道具，也釋出全新副本地圖「海賊島」與「提卡爾寺院」，擊殺BOSS可機率獲得專屬裝備，讓喜愛蒐集新裝備的玩家們盡情收藏。「海賊島」限時三小時，玩家達80等級以上即可參加，其中，海賊島的兩隻BOSS「德雷克船長」及「庫曼」，擊殺後必掉落「英雄製作秘笈」，有機會獲得「海賊套裝」的四種裝備，包含：海賊的盔甲、海賊的頭盔、海賊的手套、海賊的長靴，擊落一般怪物也有機會獲得被封印的英雄防具製作秘笈與稀有製作秘笈，而地圖機率掉落的「掠奪的黃金」可用來製作海賊套裝，喜愛全新套裝道具的玩家們，趕緊把握機會!

《天堂M》全新跨服副本地圖「海賊島」，推出全新海賊套裝。(圖/遊戲橘子提供)

「提卡爾寺院」副本，同樣玩家須達到等級80以上即可參加，此次的跨服副本，不僅怪物的強度更加強大，同時經驗值與獲得寶物也更加豐富，玩家擊殺副本BOSS後，有機會可獲得傳說級道具-傑弗雷庫的力量項鍊、傑弗雷庫的敏捷項鍊、傳說製作秘笈以及英雄級道具-傑弗雷庫的鱗頭盔、傑弗雷庫的皮頭盔等，同時，BOSS也會隨機掉落王冠，獲得王冠的玩家可以額外使用此副本三小時，對於喜愛練功與獲得新裝備的玩家們，「提卡爾寺院」是個不可錯過的副本機會!

《天堂M》全新跨服副本地圖「提卡爾寺院」，練功、擊殺怪物最新選擇。(圖/遊戲橘子提供)

歡慶《天堂M》三週年 官方再祭出三張「GAMA COUPON」讓玩家任選三種回復方式

慶祝《天堂M》三週年，官方特別再釋出三張「GAMA COUPON」，讓玩家可以再次挑戰強化稀有級以上曾經強化失敗的裝備、重新挑戰合成變身/魔法娃娃、重新挑戰強化商城裝備三種功能的GAMA COUPON提供玩家使用，詳細活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

(科技)